Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео 

Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба «Арт-спорт», расположенного на севере Москвы. Он служил в Московском молодежном театре под руководством В. Спесивцева.
Момент гибели артиста попал в объектив камеры внутреннего наблюдения. Запись трагического события опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно, как инструкторы прыгнули в воду, чтобы помочь молодому человеку. Однако спасти его так и не удалось. По данному факту следователями СК РФ проводится проверка.
Напомним, в конце сентября в бассейне спортивного клуба на Красной Пресне утонула 32-летняя София Конкина — дочь известного российского актера Владимира Конкина. Было возбуждено уголовное дело. Причины смерти девушки устанавливаются.