Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба «Арт-спорт», расположенного на севере Москвы. Он служил в Московском молодежном театре под руководством В. Спесивцева.
Момент гибели артиста попал в объектив камеры внутреннего наблюдения. Запись трагического события опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно, как инструкторы прыгнули в воду, чтобы помочь молодому человеку. Однако спасти его так и не удалось. По данному факту следователями СК РФ проводится проверка.
Напомним, в конце сентября в бассейне спортивного клуба на Красной Пресне утонула 32-летняя София Конкина — дочь известного российского актера Владимира Конкина. Было возбуждено уголовное дело. Причины смерти девушки устанавливаются.
Происшествия , Видео , Владимир Конкин , София Конкина , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
«Все признаки алкоголизма»: врача испугал вид Овсиенко
«Все признаки алкоголизма»: врача испугал вид Овсиенко
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Врачи столкнулись с проблемой при лечении Порошенко
Врачи столкнулись с проблемой при лечении Порошенко
Видео
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46