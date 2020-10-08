Россиянин выжил в схватке с белым медведем

Житель Усть-Янского улуса, республика Саха , выжил в схватке с белым медведем, который считается самым крупным хищником планеты. Об этом он рассказал в телефонном интервью ЯкутияDaily.

Фото: Ильнар Салахиев / «Коммерсантъ» Ильнар Салахиев / «Коммерсантъ»

Инцидент произошел во вторник, 6 октября. 50-летний Владимир Слепцов поехал на снегоходе на остров рядом с поселком Казачье, чтобы проведать стадо оленей, принадлежащее семейно-родовой общине «Муостаах». Там он обнаружил разрушенный домик с раскиданной повсюду провизией.

Не заметив ничего подозрительного, россиянин отошел от снегохода. В этот момент из стоящей рядом бани выбежала огромная медведица с двумя медвежатами. Хищница набросилась на Слепцова и покусала ему ногу, руки и спину, а также расцарапала голову. Мужчине удалось спастись благодаря простой хитрости: он притворился мертвым.

После того как медведица с детенышами убежала в сторону моря, Слепцов позвонил родным. Те, в свою очередь, вызвали пограничников. Пострадавшего доставили на военном вертолете в Булунскую центральную районную больницу (ЦРБ).

Главврач ЦРБ Алла Андреева отметила, что пациенту наложили швы на лицо, обе руки и бедро. Он находится в удовлетворительном состоянии.