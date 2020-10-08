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В Петербурге до смерти избили должника 

Газета.Ru и ещё 1 30 минут назад
Должника до смерти избили в Петербурге
Фото: ТАСС
В Петербурге разыскивают злоумышленника, который избил до смерти мужчину из-за долга в 1,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД по городу и Ленинградской области.
В ночь на 7 октября очевидцы сообщили о драке на проспекте Космонавтов, после которой был госпитализирован мужчина с переломами. Он полученных травм он скончался в больнице.

"Со слов родственников: мужчина был избит его знакомым в результате конфликта, возникшего из-за невыплаченного долга в размере около 1,5 миллиона рублей", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что полиция Московского района устанавливает личности, причастные к избиению мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
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