В Москве прошли облавы на пенсионеров 

«Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. И мы выявили ряд нарушителей. С ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома», — рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.