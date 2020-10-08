В Москве прошли облавы на пенсионеров 

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) провели рейды в театре «Сатиры» и в «Ленкоме», побеседовав с пожилыми нарушителями режима самоизоляции. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Рамблер» писал, что ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости.
Инспекторы ОАТИ 7 октября посетили московские театры и провели разъяснительные беседы с пожилыми людьми, пришедшими на спектакли.
«Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. И мы выявили ряд нарушителей. С ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома», — рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.
При этом жестких мер в отношении нарушителей не последовало, штрафы им выписаны не были.