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Замдиректора в День учителя изнасиловал 9-летнюю школьницу 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Замдиректора в День учителя изнасиловал школьницу
Фото: ТАСС
В одной из школ Елизовского района Камчатки заместитель директора по инновационным технологиям в День учителя, 5 октября, надругался над 9-летней школьницей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Кам24».
О преступлении сообщила мама ребенка, обратившись в полицию. По предварительным данным, насилие произошло в кабинете школы.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова призвала ужесточить наказание для людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, до пожизненного лишения свободы. Также она призвала создать реестр педофилов и ввести пожизненный административный надзор над ними.
Происшествия , Анна Кузнецова , МВД
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