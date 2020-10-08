Замдиректора в День учителя изнасиловал школьницу

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В одной из школ Елизовского района Камчатки заместитель директора по инновационным технологиям в День учителя, 5 октября, надругался над 9-летней школьницей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Кам24».

О преступлении сообщила мама ребенка, обратившись в полицию. По предварительным данным, насилие произошло в кабинете школы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», отмечает издание.