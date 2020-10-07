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Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой 

Вероника Полынина 28 минут назад
В Сочи турист ударился головой о волнорез и утонул, передает телеграм-канал «ЧП Сочи».
Трагедия произошла накануне на одном из пляжей в Адлерском районе Сочи. Мужчина ударился головой о волнорез и утонул. Его заметили отдыхающие, вытащили на берег и попытались реанимировать до приезда скорой помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось.
Как писал «Рамблер», в начале сентября на Сардинии погибла российская модель Галина Федорова. Девушка плавала в море со своим другом, британским фотографом Евом Тарановсом, когда ее накрыло волной. Местность, где утонула Федорова, находится в непосредственной близости к военному полигону НАТО. Местные власти заподозрили, что модель и фотограф планировали съемку натовского объекта с квадрокоптера.
Происшествия , Видео , Галина Федорова , НАТО , Сочи
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