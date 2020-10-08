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Ростовского депутата заподозрили в хищении газа 

News.ru и ещё 12 1 час назад
Ростовского депутата заподозрили в хищении газа
Фото: Global Look Press
В Ростовской области депутат заксобрания, который является руководителем коммерческой фирмы, подозревается в хищении природного газа на сумму свыше 44 млн рублей.
В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере). По версии следствия, он вместе с неустановленными пока сообщниками с помощью компьютерной программы с 2016 по 2020 годы умышленно занижал объемы фактически поставляемого газа его фирме.
В настоящее время депутат задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершённого преступления, сообщается на сайте следуправления СКР по региону.
Ранее NEWS.ru писал, что Волгоградской области задержали депутата сельской думы, который утроил стрельбу по работникам агрофирмы в поле, а также наехал на автомобиле на одного из них. Нападение произошло на фоне конфликта народного избранника со своими родственниками по поводу этого земельного участка.
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Происшествия , Криминал , Ростовская Область
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