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Губернатор оценил масштаб пожара на военном складе под Рязанью 

Lenta.ru и ещё 1 31 минуту назад
Губернатор оценил масштаб пожара под Рязанью
Фото: РЕН ТВ
Губернатор Рязанской области Николай Любимов оценил масштаб пожара на военном складе. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, «все самое страшное уже позади. Ситуация под контролем, в том числе в плане эвакуации населения. Если что-то будет нужно дополнительно, мы подключим силы», — заявил он.
Любимов также похвалил МЧС и полицию, которые «работают очень оперативно».
Пожар и взрывы на складе в Рязанской области начались днем 7 октября. Пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести. Эвакуированы более 2,3 тысячи человек. В ликвидации возгорания участвовали комплексы разминирования и пожаротушения, роботы «Уран», беспилотники, пожарные танки.
Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд.
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Происшествия , Николай Любимов , МЧС , Рязанская Область
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