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Раскрыта причина загадочной смерти детей в Крыму 

Вероника Полынина 37 минут назад
Раскрыта причина загадочной смерти детей в Крыму
Фото: ТАСС
СК РФ предъявил обвинения двум жителям Симферополя в связи со смертью двоих детей, погибших в ноябре 2019 года от отравления токсичным газом.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю из Симферополя и его знакомому по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 236 УК РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности отравление и смерть людей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие установило, что дети погибли вследствие дезинфекции нежилого помещения на первом этаже дома, в котором они жили. Индивидуальный предприниматель и его помощник приобрели специальные таблетки для дезинфекции и разложили их в арендованном ими помещении. При взаимодействии препарата с воздухом выделился ядовитый газ фосфин, который проник по вентиляции в квартиру на втором этаже здания, где находилась женщина с тремя детьми. Почувствовав резкое ухудшение самочувствия, женщина вызвала скорую помощь. 10-месячный ребенок скончался до прибытия медиков, еще одна девочка умерла в больнице.
Обвиняемые полностью признали свою вину.
Как сообщал «Рамблер», 5 октября 13 школьников в Великих Луках были госпитализированы с торжественной линейки с признаками отравления. Трое детей упали в обморок, еще десять жаловались на плохое самочувствие: головокружение, слабость, озноб и тошноту. В анализах детей не нашли следов наркотиков, а в школе не обнаружили превышения вредных веществ в пробах воды и воздуха. Причина ухудшения состояния детей пока не выяснена. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Комментарии 1
Происшествия , СКР , Республика Крым , Севастополь , Симферополь
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