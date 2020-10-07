Раскрыта причина загадочной смерти детей в Крыму 

СК РФ предъявил обвинения двум жителям Симферополя в связи со смертью двоих детей, погибших в ноябре 2019 года от отравления токсичным газом.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю из Симферополя и его знакомому по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 236 УК РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности отравление и смерть людей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие установило, что дети погибли вследствие дезинфекции нежилого помещения на первом этаже дома, в котором они жили. Индивидуальный предприниматель и его помощник приобрели специальные таблетки для дезинфекции и разложили их в арендованном ими помещении. При взаимодействии препарата с воздухом выделился ядовитый газ фосфин, который проник по вентиляции в квартиру на втором этаже здания, где находилась женщина с тремя детьми. Почувствовав резкое ухудшение самочувствия, женщина вызвала скорую помощь. 10-месячный ребенок скончался до прибытия медиков, еще одна девочка умерла в больнице.

Обвиняемые полностью признали свою вину.

Как сообщал «Рамблер», 5 октября 13 школьников в Великих Луках были госпитализированы с торжественной линейки с признаками отравления. Трое детей упали в обморок, еще десять жаловались на плохое самочувствие: головокружение, слабость, озноб и тошноту. В анализах детей не нашли следов наркотиков, а в школе не обнаружили превышения вредных веществ в пробах воды и воздуха. Причина ухудшения состояния детей пока не выяснена. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.