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«Схватила меня за волосы»: врач напала на мать ребенка 

Павел Тиунов 1 час назад
«Схватила меня за волосы»: врач напала на мать ребенка
Фото: РИА Новости
Врач городской больницы Анапы напала на женщину, которая попыталась забрать историю болезни своего сына, сообщает «Царьград» Медик неправильно поставила диагноз ребенку, что привело к ухудшению его состояния.
В настоящий момент мальчик находится в реанимации. У маленького пациента ДЦП. В больницу он с мамой пришел самостоятельно. Женщина уверяет, что у ее сына была белковая недостаточность. Однако врач Наталья Хребина заявила, что у него инфекция. На протяжении нескольких дней ребенку ставили антибиотики. В результате его состояние ухудшилось, и он попал в реанимацию.
Мать мальчика попыталась забрать историю болезни, чтобы перевестись в другую больницу, но ей отказали. Тогда в следующий раз женщина приехала в сопровождении сотрудников прокуратуры.

«Хребина на меня кинулась, схватила меня за волосы. Кричала "да будь ты проклята" и "да будут прокляты твои дети"», — цитирует издание слова своей собеседницы.

Позже прокурор Анапы Александр Фоменко заявил, что оскандалившаяся медик будет отстранена от работы в больнице.
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Происшествия , Александр Фоменко , Генпрокуратура РФ , Царьград ТВ , Анапа
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