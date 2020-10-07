«Схватила меня за волосы»: врач напала на мать ребенка 

Врач городской больницы Анапы напала на женщину, которая попыталась забрать историю болезни своего сына, сообщает «Царьград» Медик неправильно поставила диагноз ребенку, что привело к ухудшению его состояния.

В настоящий момент мальчик находится в реанимации. У маленького пациента ДЦП. В больницу он с мамой пришел самостоятельно. Женщина уверяет, что у ее сына была белковая недостаточность. Однако врач Наталья Хребина заявила, что у него инфекция. На протяжении нескольких дней ребенку ставили антибиотики. В результате его состояние ухудшилось, и он попал в реанимацию.

Мать мальчика попыталась забрать историю болезни, чтобы перевестись в другую больницу, но ей отказали. Тогда в следующий раз женщина приехала в сопровождении сотрудников прокуратуры

«Хребина на меня кинулась, схватила меня за волосы. Кричала "да будь ты проклята" и "да будут прокляты твои дети"», — цитирует издание слова своей собеседницы.