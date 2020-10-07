Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Пьяный пассажир напал на девушку в московском метро

Алиса Селезнёва
25 минут назад
Нетрезвый мужчина попытался познакомиться с девушкой в метро, угрожая ножом. Его обезвредил и передал правоохранителям один из пассажиров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.
По его словам, инцидент произошел в ваге поезда, следовавшего от станции метро «Рассказовка» в сторону станции «Хорошевская».
«36-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсел на свободное место рядом с одной из пассажирок. Девушка встала и ушла в другой конец вагона, однако мужчина последовал за ней, стал угрожать словами, после чего достал из кармана предмет, похожий на нож», - отметил Васенин.
Пьяного пассажира сумел обезвредить один из ехавших в вагоне мужчин. Он схватил его за руки, повалил на пол, а затем на станции передал полицейским.
Изъятый у задержанного нож отправлен на экспертизу. Объяснить мотив своего поступка мужчина не смог, пояснил представитель полиции.
Видеозапись происшедшего в вагоне московского метро опубликовал Telegram-канал Hue. На кадрах видно, что пассажиры отсаживаются подальше от агрессивно настроенного мужчины, а молодой человек в красной кепке хватает злоумышленника и валит его на пол.
«Рамблер» писал, что ранее пассажир Московского метрополитена напал на женщину за то, что она кашляла без защитной маски.
Происшествия,Видео,МВД,АГН "Москва",Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители