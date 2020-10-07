Пьяный пассажир напал на девушку в московском метро

Нетрезвый мужчина попытался познакомиться с девушкой в метро, угрожая ножом. Его обезвредил и передал правоохранителям один из пассажиров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел в ваге поезда, следовавшего от станции метро «Рассказовка» в сторону станции «Хорошевская».

«36-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсел на свободное место рядом с одной из пассажирок. Девушка встала и ушла в другой конец вагона, однако мужчина последовал за ней, стал угрожать словами, после чего достал из кармана предмет, похожий на нож», - отметил Васенин.

Пьяного пассажира сумел обезвредить один из ехавших в вагоне мужчин. Он схватил его за руки, повалил на пол, а затем на станции передал полицейским.

Изъятый у задержанного нож отправлен на экспертизу. Объяснить мотив своего поступка мужчина не смог, пояснил представитель полиции.

Видеозапись происшедшего в вагоне московского метро опубликовал Telegram-канал Hue. На кадрах видно, что пассажиры отсаживаются подальше от агрессивно настроенного мужчины, а молодой человек в красной кепке хватает злоумышленника и валит его на пол.