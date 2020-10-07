Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео

2 октября в районе Халактырского пляжа на берег было выброшено огромное количество морских животных. А местные серферы рассказали, что заметили изменения в воде. При проведении анализа проб воды в них обнаружили следы горюче-смазочных материалов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.