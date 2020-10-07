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Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео

Алевтина Жаркова
15 минут назад
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке, который мог стать возможной причиной загрязнения в Тихом океане, сняли на видео с воздуха. Запись опубликовал губернатор региона Владимир Солодов в Stories своего аккаунта в Instagram.
Глава Камчатского края сообщил, что полигон обследовали на наличие внешних повреждений сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и Роспотребнадзора. В ходе проверки повреждения и утечки выявлены не были. Кроме того, с поверхности были взяты все необходимые для проведения исследования пробы.
2 октября в районе Халактырского пляжа на берег было выброшено огромное количество морских животных. А местные серферы рассказали, что заметили изменения в воде. При проведении анализа проб воды в них обнаружили следы горюче-смазочных материалов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Происшествия,Видео,Владимир Солодов,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,СКР,Камчатский Край,
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