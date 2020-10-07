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Следователи раскрыли причину внезапной смерти детей в жилом доме в Крыму

runews24.ruиещё 3
3 часа назад
По сообщению Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Симферополь, индивидуальный предприниматель из Симферополя и его знакомый обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности отравление и смерть людей.
В жилом доме в Крыму внезапно погибли дети
Фото: ТАССТАСС
По данным следствия, мужчина арендовал помещение на первом этаже дома по улице Ларионова и решил истребить насекомых. Помещение было негерметичным. Знакомый предпринимателя оставил для специальный препарат для дезинсекции, а затем покинул помещение.
В период с 22 по 24 ноября 2019 года произошло взаимодействие препарата с воздухом, выделился ядовитый газ фосфин. Он проник сквозь вентиляцию в квартиру на втором этаже жилого дома. В итоге отравление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое ее детей.
Десятимесячный мальчик скончался на момент прибытия скорой помощи, а восьмилетняя девочка умерла в реанимации. Ее брата и маму спасли врачи.
Подозреваемые полностью признали вину.
Происшествия,СКР,Республика Крым,Россия,Симферополь,
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