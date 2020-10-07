Недавно отремонтированная российская дорога ушла под землю 

Саратове ушел под землю недавно отремонтированный тротуар. В нем образовалась яма, которая превратилась в ловушку для местных жителей, так как ее можно не заметить в темное время суток. Об этом пишет «Четвертая Власть».

Обрушение произошло на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Вишневой. В Интернете появились фотографии, на которых видно, что новое покрытие тянется вдоль дома, а потом резко обрывается. В углублении появилась вода и оголилась труба. Местные журналисты отмечают, что вечером из-за плохой видимости в яму можно упасть, так как коммунальщики не обозначили и не огородили опасный участок. На данный момент причина аварии неизвестна.

В августе 2020 года в Саратове произошел аналогичный случай. Тогда после ремонта рухнула дорога на улице Мичурина, и в асфальте появилась огромная дыра. Оказалось, что под землей протекли трубы. Коммунальщики быстро устранили протечку и обещали в скором времени положить новый асфальт.

В Калининграде после ремонта асфальта в дорожную яму провалился автомобиль, который ехал по проезжей части. Тогда в сети опубликовали видеозапись произошедшего. Почти половина машины резко ушла под землю и начала дымиться. К водителю подбежали прохожие и помогли выбраться наружу.