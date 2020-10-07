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Найдено сходство в крушениях MH17 и Ан-26 под Харьковом 

Павел Тиунов 19 минут назад
Найдено сходство в крушениях MH17 и Ан-26 под Харьковом
Фото: РИА Новости
Две крупные трагедии объединяет тот факт, что сразу после катастрофы в обоих случаях руководство Военно-воздушных сил (ВВС) Украины было уличено во лжи, заявил в интервью изданию «New Inform» независимый эксперт Юрий Антипов. Именно поэтому, уверяет аналитик, выводам украинских специалистов относительно причин инцидентов верить не стоит.
В случае с крушением малайзийского Boeing, который был сбит в 2014 году над Донбассом, речь идет о заявлениях украинцев о том, что в день трагедии полетов авиации в районе крушения не было. Позже информация не подтвердилась. Обсуждая причины падения Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года, представители ВВС Украины заявили, что самолет упал из-за вышедшего из строя датчика двигателя. Этот факт, по словам, Антипова, ничем не подтвержден.

«Они попросту врут об истинных причинах крушения», — констатировал эксперт.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева Харьковской области. Самолет Ан-26, на борту которого были 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил, потерял управление при посадке и упал возле автомобильной дороге. 25 человек скончались сразу, двое были госпитализированы. Один из них позже скончался от полученных травм, другому удалось выжить.
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Происшествия , Юрий Антипов , Boeing , Харьков
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