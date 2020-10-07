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Источник: в крови Голунова обнаружили следы амфетамина
ТАСС
51 минуту назад
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В крови журналиста Голунова эксперты обнаружили следы амфетамина — источник.
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