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Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
Культовый ресторан города Пензы «Засека» сгорел дотла. Возгорание в деревянном комплексе, построенном еще в 1977 году в стиле русского зодчества, возникло во вторник вечером. Огонь распространился на площадь в 800 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 47 человек. Информации о пострадавших нет.
Знаменитое заведение располагалось в резном тереме и входило в перечень местных достопримечательностей. Деревянные строения были построены в месте, где XVII веке располагалась оборонительная засечная черта от набегов кочевников.
Происшествия , Видео , Пожары , Пенза
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