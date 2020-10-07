Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео 

Культовый ресторан города Пензы «Засека» сгорел дотла. Возгорание в деревянном комплексе, построенном еще в 1977 году в стиле русского зодчества, возникло во вторник вечером. Огонь распространился на площадь в 800 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 47 человек. Информации о пострадавших нет.

Знаменитое заведение располагалось в резном тереме и входило в перечень местных достопримечательностей. Деревянные строения были построены в месте, где XVII веке располагалась оборонительная засечная черта от набегов кочевников.