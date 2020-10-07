ЧП в Крыму: горит санаторий Минобороны 

В Крыму загорелся санаторий министерства обороны «Ялта». Здание покинули 300 человек. Об этом со ссылкой на МЧС пишет ТАСС.
По данным ведомства, пожару в Ялте присвоен второй номер сложности.
«Сейчас происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория на площади порядка 1 000 кв. м», — пояснили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве также уточнили, что пока данных о пострадавших в результате пожара нет, здание самостоятельно покинули 300 человек. В тушении огня задействованы более 40 человек.
«Рамблер» писал, что ранее в Краснодаре выгорели 54 квартиры в жилом многоэтажном доме, оставив без крыши около 300 жильцов.