ЧП в Крыму: горит санаторий Минобороны 

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По данным ведомства, пожару в Ялте присвоен второй номер сложности.

«Сейчас происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория на площади порядка 1 000 кв. м», — пояснили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также уточнили, что пока данных о пострадавших в результате пожара нет, здание самостоятельно покинули 300 человек. В тушении огня задействованы более 40 человек.

«Рамблер» писал, что ранее в Краснодаре выгорели 54 квартиры в жилом многоэтажном доме, оставив без крыши около 300 жильцов.