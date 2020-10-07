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ЧП в Крыму: горит санаторий Минобороны 

Алиса Селезнёва 13 минут назад
ЧП в Крыму: горит санаторий Минобороны
Фото: РИА Новости
В Крыму загорелся санаторий министерства обороны «Ялта». Здание покинули 300 человек. Об этом со ссылкой на МЧС пишет ТАСС.
По данным ведомства, пожару в Ялте присвоен второй номер сложности.

«Сейчас происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория на площади порядка 1 000 кв. м», — пояснили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также уточнили, что пока данных о пострадавших в результате пожара нет, здание самостоятельно покинули 300 человек. В тушении огня задействованы более 40 человек.
«Рамблер» писал, что ранее в Краснодаре выгорели 54 квартиры в жилом многоэтажном доме, оставив без крыши около 300 жильцов.
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Происшествия , Министерство обороны , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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