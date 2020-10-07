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Минобороны направит четыре самолета Ил-76 на тушение склада боеприпасов под Рязанью 

ТАСС и ещё 30 1 час назад
На тушение пожара под Рязанью направят четыре Ил-76
Фото: РИА Новости
Четыре пожарных военно-транспортных самолета Ил-76 перебросят из Псковской и Тверской областей для тушения склада боеприпасов в воинской части под Рязанью. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Минобороны России усиливает группировку авиационной техники для тушения на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе н. п. Желтухино Рязанской области. В готовности к перебазированию из Псковской и Тверской областей на один из аэродромов в Рязанской области находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2", — сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что расчеты беспилотников "Орлан-10" перебрасываются в район пожара на армейском складе под Рязанью для мониторинга обстановки.

"В настоящее время специалисты Центра беспилотной авиации совершают марш в Рязанскую область, где незамедлительно приступят к проведению воздушной разведки местности", — сообщили в военном ведомстве.

Пока в тушении пожара задействованы до 10 единиц специальной военной техники Минобороны России, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военнослужащих. В готовности к вылету находятся три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.
Также к месту пожара прибыл и приступил к работе пожарный поезд РЖД.
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