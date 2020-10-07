Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Американец расчленил родителей и сварил голову матери в кастрюле

Lenta.ru
5 часов назад
Американец ради страховки убил собственных родителей, расчленил их, а голову матери сварил в кастрюле. Его приговорили к пожизненному заключению, сообщает Daily Star.
Мужчина расчленил родителей и сварил голову матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что преступление Джоэл Гай-младший совершил в 2016 году. Расчленив тела, он решил растворить их в химическом составе. Кроме того, убийца пытался снять с тел кожу, а конечности упаковать в пластиковые контейнеры.
Следствие выяснило, что мужчина брал со счетов родителей деньги, чтобы платить за аренду жилья и обучение. Тогда правоохранители пришли к выводу, что преступление было совершено ради того, чтобы получить страховку пары.
Ранее сообщалось, что мать шестерых детей убила двух из них и планировала покушение на остальных четырех. Выяснилось, что отцом детей был сводный брат женщины. До случившегося органы опеки описывали британку как примерную и заботливую мать.
Происшествия,В мире,Газета Daily Star,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители