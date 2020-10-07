Мужчина расчленил родителей и сварил голову матери

Американец ради страховки убил собственных родителей, расчленил их, а голову матери сварил в кастрюле. Его приговорили к пожизненному заключению, сообщает Daily Star.

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Отмечается, что преступление Джоэл Гай-младший совершил в 2016 году. Расчленив тела, он решил растворить их в химическом составе. Кроме того, убийца пытался снять с тел кожу, а конечности упаковать в пластиковые контейнеры.

Следствие выяснило, что мужчина брал со счетов родителей деньги, чтобы платить за аренду жилья и обучение. Тогда правоохранители пришли к выводу, что преступление было совершено ради того, чтобы получить страховку пары.