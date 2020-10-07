Из-за пожара на крыше дома в РФ эвакуировано 40 человек

городе Магнитогорске в Челябинской области в ночь на 7 октября возник пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Информация о возгорании на улице Пионерская, дом 27 поступила в дежурную часть в 02:31 по местному времени.

«Уже через три минуты после звонка очевидца отделение 24-й пожарно-спасательной части было на месте вызова. К этому моменту происходило открытое горение кровли дома. Приняты первоочерёдные меры по эвакуации жильцов и организации тушения пожара», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время из здания эвакуировано 40 человек, эвакуация и проверка квартир продолжается. На базе школы №21 для жильцов дома будет развёрнут пункт временного размещения. По предварительным данным травмированных и погибших нет.

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, есть опасность его дальнейшего распространения. К тушению привлечено 48 человек и 21 единица спецтехники.