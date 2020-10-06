Владелец авто открестился от связи со сбившей человека моделью 

Владелец автомобиля, на котором финалистка «Холостяка» Виктория Короткова сбила человека, открестился от отношений с моделью.

«Я дал поездить просто. Никаких связей нет», — сказал бизнесмен Рагим Шамшилов «360».

По его словам, Виктория — его знакомая, она попросила одолжить машину на время ремонта ее автомобиля.

Шамшилов также заявил, что не в курсе подробностей смертельного ДТП и ничего не знает о состоянии Коротковой.

Как сообщал «Рамблер», 5 октября поздно вечером Короткова за рулем внедорожника Mercedes Gelandewagen сбила человека, перебегающего Кутузовский проспект в неположенном месте. От удара пострадавшего выбросило на встречную полосу прямо под колеса седана Jaguar. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Телезвезду увезли в больницу с сотрясением мозга. Наутро ее забрали из клиники полицейские на автомобиле ДПС

Позже выяснилось, что внедорожник принадлежит российскому бизнесмену, уроженцу Ташкента Рагиму Шамшилову. СМИ сообщили, что Короткова заявила инспекторам ГИБДД, что хозяин авто — ее сожитель. При этом известно, что Шамшилов женат.