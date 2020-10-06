ЧП под Петербургом: перевернулась лодка с людьми

Ленинградской области на быстроводной реке Вуокса в Выборгском районе вечером 6 октября перевернулась моторная лодка, в которой находились трое мужчин. Один из них пропал без вести. По факту случившегося органы СКР по региону начали доследственную проверку.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти, инцидент произошел у базы отдыха «Зеленый мыс» рядом с поселком Житково. Двое находившихся в металлической «моторке» мужчин после переворота судна смогли своими силами выбраться на берег, а третий — исчез.

На месте ЧП работают сотрудники аварийно-спасательного формирования Выборга и следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка.