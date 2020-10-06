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Дело об убийстве Талькова могут переквалифицировать

Вероника Полынина
15 минут назад
Дело об убийстве Игоря Талькова может быть переквалифицировано на более тяжкую статью. Соответствующее ходатайство готовит адвокат вдовы певца Нарек Костанян.
Дело об убийстве Талькова могут переквалифицировать
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Костанян сообщил изданию 78.ru, что вдова Талькова Татьяна получила статус потерпевшей. Это дало возможность защите ознакомиться с материалами дела.
Адвокат отметил, что статья обвинения, которое предъявлено концертному директору Талькова Валерию Шляфману, не позволяет вынести приговор заочно. Поэтому защита намерена заявить ходатайство о переквалификации дела на статью об умышленном убийстве.
По словам Костаняна, следствие по делу было достаточно объективным, но не так давно его приостановили в связи с тем, что Шляфман скрывается за пределами России.
Как сообщал «Рамблер», Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный». По одной из версий, между ним и охранником Азизы произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле). Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.
Происшествия,Татьяна Талькова,Валерий Шляфман,Игорь Тальков,
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