Дело об убийстве Талькова могут переквалифицировать

По словам Костаняна, следствие по делу было достаточно объективным, но не так давно его приостановили в связи с тем, что Шляфман скрывается за пределами России.

Как сообщал «Рамблер», Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный». По одной из версий, между ним и охранником Азизы произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле). Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.