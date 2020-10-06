Ураган «Дельта» приблизился к побережью США

Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в национальном центре слежения за ураганами.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По данным синоптиков, максимальная скорость порывов ветра составляет 215 километров в час. Из-за урагана ожидаются сильные дожди на территории Каймановых островов, западной Кубы и северного полуострова Юкатан. Согласно прогнозам синоптиков, «Дельта» достигнет юга США 8 или 9 октября.