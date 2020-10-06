Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Сильный ураган «Дельта» приблизился к побережью США

Вечерняя Москва
1 час назад
Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в национальном центре слежения за ураганами.
Ураган «Дельта» приблизился к побережью США
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По данным синоптиков, максимальная скорость порывов ветра составляет 215 километров в час. Из-за урагана ожидаются сильные дожди на территории Каймановых островов, западной Кубы и северного полуострова Юкатан. Согласно прогнозам синоптиков, «Дельта» достигнет юга США 8 или 9 октября.
«Дельта» будет десятым ураганом за этот сезон в США. Это абсолютный рекорд. Предыдущее достижение было установлено в 1916 году. Тогда побережье США достигли девять ураганов, сообщает Интерфакс.
Происшествия,Погода,США,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители