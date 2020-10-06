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Директор Конкина увидел криминал в деле его дочери 

Вероника Полынина 46 минут назад
Директор Конкина увидел криминал в деле его дочери
Фото: соцсети
Смерть Софии Конкиной — дочери актера Владимира Конкина — носит криминальный характер. Об этом заявила директор Конкина и близкая подруга погибшей Елена Переслени, сообщает «Телепрограмма».
Переслени подозревает, что Софию мог убить ее бойфренд Михаил Серов. По ее словам, София рассказывала о ссорах с Серовым и собиралась уйти от него.
Директор отца погибшей утверждает, что накануне гибели София пожаловалась на резкую перемену настроения своего сожителя. Девушка якобы заподозрила, что Михаил принимает психотропные препараты.
Напомним, ранее о подозрениях в отношении Михаила Серова заявили Владимир Конкин и адвокат семьи Юлия Нитченко. Она сообщила, что у Серова было много долгов. По ее словам, София и Михаил ссорились из-за денег, в конце сентября девушка планировала съехать от сожителя.
Как сообщал «Рамблер», София Конкина погибла 24 сентября. Девушка была найдена без сознания в бассейне фитнес-клуба. Медики смогли ее реанимировать и доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.
Комментарии
Происшествия , Владимир Конкин , Михаил Серов , София Конкина , Елена Переслени
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