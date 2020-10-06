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Российская семья насмерть отравилась газом во время отдыха на природе 

Lenta.ru 1 час назад
Российская семья трагически погибла во время отдыха
Фото: РИА Новости
В Карачаево-Черкесии двое взрослых и ребенок насмерть отравились газом во время отдыха на природе на берегу реки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные СК РФ.
По предварительным данным, 2 октября российская семья, включая двоих жителей Ставропольского края и двоих детей, приехали на отдых в Зеленчукский район и остановились на берегу реки Псыш. Для ночлега они разместились в прицепном автодоме и для обогрева включили автономное газовое оборудование. На следующий день с признаками отравления газом были обнаружены тела взрослых и 8-летнего мальчика, а 6-летнюю девочку доставили в медицинское учреждение. По делу следователем был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого были назначены десять экспертиз, в том числе химическая и эксплуатационно-техническая. Производятся допросы свидетелей и другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В августе семья российских туристов утонула в море на глазах у маленькой дочери. Трагедия произошла на пляже в бухте Бойсмана на побережье Хасанского района Приморского края. По данным издания, туристы на день приехали туда отдохнуть из Уссурийска и отправились купаться в море, оставив ребенка на песке.
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Происшествия , Карачаево-Черкесская Республика , Ставропольский Край
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