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14-летнюю девушку за вечер изнасиловали пять человек

Lenta.ru
39 минут назад
В испанской провинции Валенсия 14-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию на вечеринке в честь дня рождения одного из ее друзей. Об этом сообщает Daily Mail.
14-летнюю девушку за вечер изнасиловали пять человек
Фото: ReutersReuters
По информации издания, девушку изнасиловали дважды. Сначала на нее напали четверо гостей мероприятия, в настоящий момент они заключены под стражу. Защита задержанных утверждает, что девушка вступила с ними в интимные отношения по собственному желанию.
Сообщается, что после произошедшего другой мужчина заставил жертву заняться с ним сексом в обмен на то, что он отвезет ее домой. Принимал ли он участие в групповом изнасиловании, не уточняется.
Возраст и личность предполагаемых насильников неизвестны, однако известно, что большинство гостей вечеринки — молодые людей в возрасте от 18 до 25 лет. На мероприятии также присутствовали несовершеннолетние — один из них был задержан, однако вскоре его освободили.
Следователи выясняют все детали произошедшего.
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