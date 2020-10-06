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Россиянин прогуливался с собакой и нашел труп младенца 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянин прогуливался с собакой и нашел труп младенца
Фото: depositphotos.com
Житель Подольска, выгуливая собаку в лесополосе, обнаружил тело новорожденного ребенка, говорится в сообщении на сайте главного следственного управления СК России по Московской области. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Собаковод сделал страшную находку 5 октября. В лесополосе он обнаружил полиэтиленовый пакет, внутри которого оказался труп младенца. Мужчина вызвал полицию. На место обнаружения тела ребенка приехали также следователи и криминалисты. Эксперты заявили, что смерть младенца наступила 5-7 дней назад.
Правоохранители в настоящее время проводят доследственную проверку: им предстоит выяснить причины смерти ребенка, а также был ли он рожден живым или мертвым.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 30-летняя жительница Москвы по имени Дарья тайком похоронила своего полуторамесячного сына. По ее словам, ребенок скончался, оказавшись в постели бабушки с сожителем. После этого женщина поместила тело погибшего мальчика в детскую коляску, вывезла на электричке в Серпухов и закопала в лесополосе. О поступке Дарьи в полицию сообщил ее родственник, случайно узнавший об инциденте.
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Происшествия , СКР
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