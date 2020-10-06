Россиянин прогуливался с собакой и нашел труп младенца 

Собаковод сделал страшную находку 5 октября. В лесополосе он обнаружил полиэтиленовый пакет, внутри которого оказался труп младенца. Мужчина вызвал полицию. На место обнаружения тела ребенка приехали также следователи и криминалисты. Эксперты заявили, что смерть младенца наступила 5-7 дней назад.

Правоохранители в настоящее время проводят доследственную проверку: им предстоит выяснить причины смерти ребенка, а также был ли он рожден живым или мертвым.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 30-летняя жительница Москвы по имени Дарья тайком похоронила своего полуторамесячного сына. По ее словам, ребенок скончался, оказавшись в постели бабушки с сожителем. После этого женщина поместила тело погибшего мальчика в детскую коляску, вывезла на электричке в Серпухов и закопала в лесополосе. О поступке Дарьи в полицию сообщил ее родственник, случайно узнавший об инциденте.