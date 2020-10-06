Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей 

Перми девятилетний мальчик погиб, сделав «солнышко» на качелях. На записи с камеры наблюдения, опубликованной Telegram-каналом «Пермяч», видно, что ребенок сорвался с качелей после нескольких полных оборотов.

Мальчика госпитализировали, он провел в больнице несколько дней и скончался.

По данным канала, прокуратура начала проверку в отношении районных чиновников и управляющей компании, которые отвечают за безопасность детской площадки.

На сайте пермского управления Следственного комитета (СК) России сообщается , что из-за гибели мальчика возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщал «Рамблер», ранее серьезные травмы при попытке сделать «солнышко» получила девочка в Ноябрьске. Она сорвалась и упала спиной на землю. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломами плеч, потерей памяти и зрения.