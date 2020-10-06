Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей 

Мария Иванова 14 минут назад
В Перми девятилетний мальчик погиб, сделав «солнышко» на качелях. На записи с камеры наблюдения, опубликованной Telegram-каналом «Пермяч», видно, что ребенок сорвался с качелей после нескольких полных оборотов.
Мальчика госпитализировали, он провел в больнице несколько дней и скончался.
По данным канала, прокуратура начала проверку в отношении районных чиновников и управляющей компании, которые отвечают за безопасность детской площадки.
На сайте пермского управления Следственного комитета (СК) России сообщается, что из-за гибели мальчика возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Как сообщал «Рамблер», ранее серьезные травмы при попытке сделать «солнышко» получила девочка в Ноябрьске. Она сорвалась и упала спиной на землю. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломами плеч, потерей памяти и зрения.
Комментарии 4
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне смогут получить по гектару в Арктике
Россияне смогут получить по гектару в Арктике
Студентка исчезла с яхты московского бизнесмена
Студентка исчезла с яхты московского бизнесмена
Решен вопрос повышения штрафов в новом КоАП
Решен вопрос повышения штрафов в новом КоАП
Министра здравоохранения Крыма уволили из-за ситуации с COVID
Министра здравоохранения Крыма уволили из-за ситуации с COVID
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Зараженный коронавирусом Трамп вернулся в Белый дом
01:35
Зараженный коронавирусом Трамп вернулся в Белый дом
В мире Политика
Российского военного задержали за передачу гостайны Эстонии
01:24
Российского военного задержали за передачу гостайны Эстонии
Происшествия
Проехавшийся на крыше поезда в Норвегии Том Круз попал на видео
00:51
Проехавшийся на крыше поезда в Норвегии Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Морской буксир «Андрей Степанов» попал на видео
00:25
Морской буксир «Андрей Степанов» попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение