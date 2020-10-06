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Пассажирский самолет экстренно садится в Петербурге 

Артём Кульша 26 минут назад
Пассажирский самолет экстренно садится в Петербурге
Фото: РИА Новости
Неисправный самолет пытается вернуться в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Некоторое время назад экипаж одного из воздушных судов, которое вылетело из Пулкова, сообщил диспетчерам о неисправности передней стойки шасси и намерении вернуться. В настоящее время лайнер готовится к аварийной посадке. Она ожидается в ближайшее время.
Военный самолет подал сигнал бедствия
В сентябре, как сообщал «Рамблер», самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Белгород, столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту назначения. Воздушное судно получило повреждения. Члены экипажа и пассажиры не пострадали.
В июле легкий самолет Ан-2 компании «Зевс-Авиа», который использовался для обработки сельскохозяйственных угодий, потерпел крушение в Нижегородской области и загорелся. В результате произошедшего один человек погиб, один пострадал. Согласно предварительной версии Следственного комитета, воздушное судно потерпело авиакатастрофу, потому что задело провод линии электропередачи.
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Происшествия , Аэрофлот
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