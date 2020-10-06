Пассажирский самолет экстренно садится в Петербурге 

Неисправный самолет пытается вернуться в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Некоторое время назад экипаж одного из воздушных судов, которое вылетело из Пулкова, сообщил диспетчерам о неисправности передней стойки шасси и намерении вернуться. В настоящее время лайнер готовится к аварийной посадке. Она ожидается в ближайшее время.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», самолет авиакомпании «Аэрофлот» , выполнявший рейс Москва — Белгород, столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту назначения. Воздушное судно получило повреждения. Члены экипажа и пассажиры не пострадали.

В июле легкий самолет Ан-2 компании «Зевс-Авиа», который использовался для обработки сельскохозяйственных угодий, потерпел крушение в Нижегородской области и загорелся. В результате произошедшего один человек погиб, один пострадал. Согласно предварительной версии Следственного комитета, воздушное судно потерпело авиакатастрофу, потому что задело провод линии электропередачи.