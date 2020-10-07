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Протестующие в Киргизии разграбили машины «скорой помощи»

ИА Regnumиещё 14
1 час назад
Во время массовых беспорядков, разгоревшихся в столице Киргизии 5 октября, сторонники проигравших парламентские выборы партий повредили и разграбили шесть машин «скорой помощи». Об этом сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева, передает «24.kg».
Протестующие в Киргизии разграбили машины скорой
Фото: ReutersReuters
По ее словам, участники протестов выбили стекла и похитили из медицинских автомобилей аккумуляторы и дорогое медицинское оборудование.
«Самой большой потерей мы считаем машину кардиологической бригады. Все оборудование реанимобиля украли», — подчеркнула Мозгачева.
Также заместитель главы столичного муниципалитета отметила, что устроившие массовые беспорядки протестующие избили несколько медиков. В результате двое из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Происшествия,В мире,Киргизия,
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