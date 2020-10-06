Девятилетний мальчик погиб в Перми , делая "солнышко" на качелях, следственный комитет по факту получения ребенком смертельных травм возбудил уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным ведомства, мальчик получил травму 25 сентября в Мотовилихинском районе Перми, десять дней он находился в больнице, где и скончался 5 октября. В соцсети опубликовано видео инцидента, на котором видно, что ребенок сначала интенсивно раскачивается на качелях во дворе, а потом делает "солнышко" — шесть оборотов на 360 градусов вокруг верхней перемычки. После чего ребенок слезает и зовет к себе нескольких детей, вероятно, чтобы похвастаться умением. Один из товарищей помогает ему раскачаться и отходит. Мальчик некоторое время качается, потом делает три оборота "солнышко", но на четвертом вращении не удерживается, вылетает из сиденья и падает на площадку перед качелями. Пользователи в сети указали, что во дворе дома в Мотовилихе установлены двое качелей, одни из них не имели блокатора, ограничивающего раскачивание.