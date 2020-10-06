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"Связали скотчем": промоутера шансонье Новикова убили мигранты

Павел Тиунов
1 час назад
Первый промоутер барда Александра Новикова Валерий Положенцев был убит двумя мигрантами, сообщает издание Ura.ru. Гастарбайтеры похитили 76-летнего музыкального деятеля и пытали его в течение суток.
"Связали скотчем и пытали": мигранты убили промоутера Новикова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тело Положенцева, замаскированное рекламным баннером, было обнаружено на обочине загородной екатеринбургской трассы. Убитого нашли грибники. В ходе расследования правоохранители вышли на след двух уроженцев Таджикистана. Мигранты подрабатывали подсобными рабочими в кафе «Мангал», где Положенцев часто появлялся и «сорил деньгами».
По версии следователей, гастарбайтеры решили обогатиться за счет некогда успешного промоутера. Мигранты, зная, что 76-летний мужчина на старости лет начал собирать на помойках вещи и сносить их домой, заманили его в подвал дома на улице Хохрякова под предлогом интересной находки.
«Связали его скотчем и начали пытать. Нашли их благодаря служебной собаке, которая взяла след, обнюхав куртку Положенцева», - цитируют журналисты слова источника в правоохранительных органах.
Известно, что один из предполагаемых преступников успел сбежать в Таджикистан. Второй задержан.
Валерий Положенцев считается первым промоутером знаменитого шансонье Александра Новикова. Именно он занимался распространением первого альбома артиста, сделавшего его популярным.
Происшествия,Александр Новиков,МВД,РИА Ura.ru,
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