"Связали скотчем и пытали": мигранты убили промоутера Новикова

Первый промоутер барда Александра Новикова Валерий Положенцев был убит двумя мигрантами, сообщает издание Ura.ru. Гастарбайтеры похитили 76-летнего музыкального деятеля и пытали его в течение суток.

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Тело Положенцева, замаскированное рекламным баннером, было обнаружено на обочине загородной екатеринбургской трассы. Убитого нашли грибники. В ходе расследования правоохранители вышли на след двух уроженцев Таджикистана. Мигранты подрабатывали подсобными рабочими в кафе «Мангал», где Положенцев часто появлялся и «сорил деньгами».

По версии следователей, гастарбайтеры решили обогатиться за счет некогда успешного промоутера. Мигранты, зная, что 76-летний мужчина на старости лет начал собирать на помойках вещи и сносить их домой, заманили его в подвал дома на улице Хохрякова под предлогом интересной находки.

«Связали его скотчем и начали пытать. Нашли их благодаря служебной собаке, которая взяла след, обнюхав куртку Положенцева», - цитируют журналисты слова источника в правоохранительных органах.

Известно, что один из предполагаемых преступников успел сбежать в Таджикистан. Второй задержан.