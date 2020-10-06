Обнародованы результаты анализа Конкиной на алкоголь

Экспертиза выявила наличие алкоголя в крови дочери актера Владимира Конкина Софии. Об этом сообщает «Лайф».

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В сентябре, как сообщал «Рамблер», 32-летняя Конкина скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». За несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.

28 сентября средства массовой информации сообщили, что макроскопический анализ биоматериалов женщины не прояснил причину ее смерти, в связи с чем они были направлены на гистологический анализ с целью выявления следов алкоголя и его суррогатов, транквилизаторов и запрещенных веществ.

Сегодня осведомленный собеседник сообщил «Лайфу», что экспертиза показала наличие в крови Конкиной 0,4 промилле алкоголя, а такое его содержание не может привести к смерти. Также она показала отсутствие в крови женщины спиртосодержащих продуктов. Результаты анализа на наличие транквилизаторов и запрещенных веществ станут известны в ближайшее время.