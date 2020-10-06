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Обнародованы результаты анализа Конкиной на алкоголь

Артём Кульша
12 минут назад
Экспертиза выявила наличие алкоголя в крови дочери актера Владимира Конкина Софии. Об этом сообщает «Лайф».
Обнародованы результаты анализа Конкиной на алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сентябре, как сообщал «Рамблер», 32-летняя Конкина скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». За несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.
28 сентября средства массовой информации сообщили, что макроскопический анализ биоматериалов женщины не прояснил причину ее смерти, в связи с чем они были направлены на гистологический анализ с целью выявления следов алкоголя и его суррогатов, транквилизаторов и запрещенных веществ.
Сегодня осведомленный собеседник сообщил «Лайфу», что экспертиза показала наличие в крови Конкиной 0,4 промилле алкоголя, а такое его содержание не может привести к смерти. Также она показала отсутствие в крови женщины спиртосодержащих продуктов. Результаты анализа на наличие транквилизаторов и запрещенных веществ станут известны в ближайшее время.
«Повторная экспертиза может дать ошибочный результат, поскольку в ходе вскрытия через тело прогоняется специальный раствор для изъятия биоматериала», — отметил источник издания.
Происшествия,Владимир Конкин,
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