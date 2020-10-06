Появилось видео с вышедшими в город лосями

В подмосковных городах и на трассах люди все чаще стали встречать диких лосей. Животные следуют зову природы и не видят никаких препятствий в поисках самки. У лосей это называется осенним гоном. Эти лесные животные становятся частыми виновниками ДТП на пригородных дорогах. В среднем каждый год в Московской области происходит около 150 дорожно-транспортных происшествий с участием лосей. Взрослый лось может весить до 700 килограмм, поэтому последствия столкновения с таким зверем могут быть самыми серьезными. Сотрудники ДПС
призывают водителей с особым вниманием относится к участкам дорог, где возможна встреча с лосями.