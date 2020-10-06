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Закиданное касками руководство попало на видео 

Вадим Дроздов 46 минут назад
5 октября во Владивостоке работники морского торгового порта закидали свое руководство касками. Люди требуют объяснить, почему с должности убрали прежнего директора Заирбека Юсупова, который, по их мнению, был крайне эффективен. Президент группы FESCO Аркадий Коростелев и новый генеральный директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Роман Кухарук прибыли на встречу с трудовым коллективом, чтобы объяснить рабочим, что у них будут сохранены все льготы и трудовые условия, однако были встречены негативно и закиданы касками. Президент и директор получили травмы во время протестов рабочих в порту Владивостока.
Происшествия , Видео
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