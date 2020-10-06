5 октября в городе Рассказово в Тамбовской области сотрудникам дорожно-патрульной службы пришлось преследовать пьяного водителя на ВАЗ 21099. Мужчина в несколько раз превышал допустимую скорость, после чего всем постам ДПС поступила информация о нем. Как только пьяный водитель на одном из постов проигнорировал требование полицейского об остановке, началась погоня. На кадрах, снятых с видеорегистратора одной из патрульных машин, видно, как нарушителя пытаются на дороге зажать 2 автомобиля ДПС. Но пьяному водителю удалось выехать за пределы города и продолжить скрываться от представителей власти. В итоге полицейские прострелили заднее колесо лихача и задержали его.
Преследование пьяного водителя попало на видео
Происшествия , Видео , ГИБДД
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