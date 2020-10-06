Бандитская расправа: 13 трупов в двух машинах

"Сотрудники полиции ведут расследование, чтобы установить причины смерти 11 мужчин и двух женщин, которые в настоящее время продолжают считаться неопознанными", — говорится в документе. По данным надзорного ведомства, один из автомобилей был зарегистрирован в западном штате Халиско.

Пока неизвестно, какое из орудующих в Сан-Луис-Потоси преступных сообществ может быть причастно к расправе.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в начале сентября заявил, что в республике отмечен рост числа умышленных убийств и случаев вымогательства, которых стало больше на 7,9 и 12,7% соответственно по сравнению с ноябрем 2018 года. Политик занял высший государственный пост 1 декабря того же года.

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали не менее 14,6 тыс. человек. В конце апреля глава государства назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой, подчеркнув, что власти активно работают над тем, чтобы изменить ее к лучшему.