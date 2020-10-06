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Полицейские обнаружили тела 13 человек в двух автомобилях в центральной части Мексики 

ТАСС и ещё 1 7 часов назад
Бандитская расправа: 13 трупов в двух машинах
Фото: РИА Новости
Тела 13 человек были обнаружены представителями правоохранительных органов в двух автомобилях в районе Дульсе-Гранде в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом сообщила в понедельник генеральная прокуратура региона.

"Сотрудники полиции ведут расследование, чтобы установить причины смерти 11 мужчин и двух женщин, которые в настоящее время продолжают считаться неопознанными", — говорится в документе. По данным надзорного ведомства, один из автомобилей был зарегистрирован в западном штате Халиско.

Пока неизвестно, какое из орудующих в Сан-Луис-Потоси преступных сообществ может быть причастно к расправе.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в начале сентября заявил, что в республике отмечен рост числа умышленных убийств и случаев вымогательства, которых стало больше на 7,9 и 12,7% соответственно по сравнению с ноябрем 2018 года. Политик занял высший государственный пост 1 декабря того же года.
В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали не менее 14,6 тыс. человек. В конце апреля глава государства назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой, подчеркнув, что власти активно работают над тем, чтобы изменить ее к лучшему.
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Комментарии 5
Происшествия , В мире , МВД , Мексика , Мехико , Сан-Луис-Потоси
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