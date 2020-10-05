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Восстановлена хронология последнего дня Конкиной 

Артём Кульша 50 минут назад
Восстановлена хронология последнего дня Конкиной
Фото: страница Софии Конкиной во «ВКонтакте»
Следствие восстановило последовательность событий в день, когда утонула дочь актера Владимира Конкина София. Об этом сообщает «Комсомольская правда»
В сентябре, как сообщал «Рамблер», 32-летняя Конкина скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». За несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.
Сегодня адвокат Конкина Юлия Нитченко рассказала, что следователи изучили передвижения дочери актера по городу и восстановили хронику событий последнего дня ее жизни. Около 18:00 она вышла из квартиры на Зоологической улице, которую арендовала, и отправилась на работу. Там она в течение часа общалась с подругами по телефону. После этого женщина покинула рабочее место и чем-то занималась на протяжении нескольких часов до похода в бассейн.

«Нас, к сожалению, пока не посвящают в детали», — посетовала Нитченко.

Также она рассказала, что семья Конкиной проводит собственное расследование ее смерти и уже имеет чем поделиться со следствием, а завтра намерена подать в Следственный комитет заявление о проведении проверки по факту убийства. По словам юристки, в деле множество странностей — жених Конкиной служил на флоте и признался, что хорошо знаком со всеми способами убийств на воде, за несколько дней до ее смерти подарил ей мобильный телефон, а в день ее пропажи не пытался ее найти.
Комментарии
Происшествия , Владимир Конкин , СКР
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