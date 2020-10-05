Восстановлена хронология последнего дня Конкиной 

В сентябре, как сообщал «Рамблер», 32-летняя Конкина скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». За несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.

Сегодня адвокат Конкина Юлия Нитченко рассказала, что следователи изучили передвижения дочери актера по городу и восстановили хронику событий последнего дня ее жизни. Около 18:00 она вышла из квартиры на Зоологической улице, которую арендовала, и отправилась на работу. Там она в течение часа общалась с подругами по телефону. После этого женщина покинула рабочее место и чем-то занималась на протяжении нескольких часов до похода в бассейн.

«Нас, к сожалению, пока не посвящают в детали», — посетовала Нитченко.