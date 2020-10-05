Потерявшим сознание детям в Великих Луках стало лучше

В ближайшее время за школьниками будет проходить тщательное наблюдение, после чего их отпустят домой.

Главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова сообщила, что состояние 13 школьников, потерявших сознание во время линейки в школе №7 стабилизировалось.

«Самочувствие детей значительно улучшилось. Общее состояние всех детей, даже тех, которые находятся в реанимации, можно расценить как удовлетворительное», — пояснила специалист.

По словам Меньковой, школьники адекватно оценивают ситуацию и отвечают на все вопросы. В ближайшее время за ними будет проходить тщательное наблюдение, после чего их отпустят домой.

«Самое главное, что никакой дополнительной симптоматики или той, которая беспокоила их на момент поступления, нет», — заключила главврач.

Напомним, что сразу после госпитализации состояние детей оценивалось как среднее и тяжелое.