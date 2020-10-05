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Врач прокомментировала состояние потерявших сознание детей в Великих Луках 

ТК «Звезда» 1 час назад
Потерявшим сознание детям в Великих Луках стало лучше
Фото: ТК «Звезда»
В ближайшее время за школьниками будет проходить тщательное наблюдение, после чего их отпустят домой.
Главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова сообщила, что состояние 13 школьников, потерявших сознание во время линейки в школе №7 стабилизировалось.

«Самочувствие детей значительно улучшилось. Общее состояние всех детей, даже тех, которые находятся в реанимации, можно расценить как удовлетворительное», — пояснила специалист.

По словам Меньковой, школьники адекватно оценивают ситуацию и отвечают на все вопросы. В ближайшее время за ними будет проходить тщательное наблюдение, после чего их отпустят домой.

«Самое главное, что никакой дополнительной симптоматики или той, которая беспокоила их на момент поступления, нет», — заключила главврач.

Напомним, что сразу после госпитализации состояние детей оценивалось как среднее и тяжелое.
На данный момент причины инцидента устанавливаются. Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры региона проводят проверку.
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Происшествия , Татьяна Менькова , СКР
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