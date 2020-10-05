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Госпитализирован убивший из любопытства двух россиянок уктусский стрелок 

Lenta.ru 55 минут назад
Госпитализирован убивший из любопытства двух россиянок
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»
Уктусского стрелка Алексея Александрова, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство двух россиянок, доставили в тюремную больницу. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает новостной портал Е1.RU со ссылкой на адвоката осужденного Даниила Задорина.
Юрист приехал в СИЗО, чтобы обсудить с подзащитным подачу апелляции на приговор, однако в изоляторе Александрова не оказалось — осужденного госпитализировали.
Как отмечает издание, в пресс-службе главного управления ФСИН по Свердловской области не назвали причину перевода заключенного в больницу, однако подчеркнули, что осужденный чувствует себя «нормально», а при необходимости его могут перевести в специализированную городскую больницу.
Защитник Александрова заявил, что выясняет обстоятельства произошедшего.
25 августа 2018 года злоумышленник с винтовкой приехал на велосипеде в лесопарк Екатеринбурга, надел на голову прибор ночного видения и пошел в сторону учебного склона Уктусского спортивного комплекса. Увидев незнакомых девушек, Александров подошел к ним и выстрелил каждой в голову из винтовки. Россиянки скончались. Обвиняемый на допросе и в суде уверял, что расстрелял девушек «по плану возмездия», однако следователи уверены, что версия о мести — только придуманная обвиняемым линия защиты, а преступление Александров совершил из любопытства.
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Происшествия , Криминал , Алексей Александров , ФСИН
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