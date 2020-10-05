Госпитализирован убивший из любопытства двух россиянок

Уктусского стрелка Алексея Александрова , приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство двух россиянок, доставили в тюремную больницу. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает новостной портал Е1.RU со ссылкой на адвоката осужденного Даниила Задорина.

Юрист приехал в СИЗО , чтобы обсудить с подзащитным подачу апелляции на приговор, однако в изоляторе Александрова не оказалось — осужденного госпитализировали.

Как отмечает издание, в пресс-службе главного управления ФСИН по Свердловской области не назвали причину перевода заключенного в больницу, однако подчеркнули, что осужденный чувствует себя «нормально», а при необходимости его могут перевести в специализированную городскую больницу.

Защитник Александрова заявил, что выясняет обстоятельства произошедшего.

25 августа 2018 года злоумышленник с винтовкой приехал на велосипеде в лесопарк Екатеринбурга, надел на голову прибор ночного видения и пошел в сторону учебного склона Уктусского спортивного комплекса. Увидев незнакомых девушек, Александров подошел к ним и выстрелил каждой в голову из винтовки. Россиянки скончались. Обвиняемый на допросе и в суде уверял, что расстрелял девушек «по плану возмездия», однако следователи уверены, что версия о мести — только придуманная обвиняемым линия защиты, а преступление Александров совершил из любопытства.