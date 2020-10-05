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Россиянин обокрал квартиру ради похорон тещи 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин обокрал квартиру ради похорон тещи
Фото: ТАСС
Житель Сызрани обокрал квартиру, где занимался ремонтом. Вырученные деньги он потратил на оплату похорон тещи. Об этом пишет «КТВ-ЛУЧ».
Мужчина нашел квартиру по объявлению и договорился с хозяином, что будет делать там ремонт, однако после завершения работ денег не получил. Тогда злоумышленник вынес с жилплощади строительные инструменты, обои и электрические розетки и выручил с продажи вещей 50 тысяч рублей. Всю сумму россиянин отдал своей супруге, которая должна была оплатить ритуальные услуги после смерти своей матери.
Спустя некоторое время полиция задержала преступника. Он признался в краже и сбыте ворованных вещей, а также заявил правоохранительным органам, что болен гепатитом С и ВИЧ. В результате суд вынес мужчине обвинительный приговор, согласно которому его отправили в колонию строгого режима почти на полтора года.
В сентябре 2020 года уголовное дело завели на жителя Стерлитамака (Республика Башкортостан). Мужчина являлся хозяином фирмы, которая занималась ремонтными работами. Предприниматель взялся за выполнение отделочных работ в двух квартирах, но в итоге воспользовался ошибкой заказчиков, подписал с ними договор по продаже недвижимости и продал ее. Вырученные деньги он потратил в личных целях.
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Происшествия , МВД , ФСИН
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