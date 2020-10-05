Мужчина спрыгнул с Бородинского моста в Москве

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СМИ: Мужчина прыгнул в воду с Бородинского моста
Вечерняя Москва
37 минут назад
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Вечерняя Москва
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Мужчина прыгнул в воду с Бородинского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва 24».
На помощь мужчине пришли спасатели. Они вытащили его на берег. Мужчина находится в шоковом состоянии.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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