Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

СМИ: Мужчина прыгнул в воду с Бородинского моста 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Мужчина спрыгнул с Бородинского моста в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Мужчина прыгнул в воду с Бородинского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва 24».
На помощь мужчине пришли спасатели. Они вытащили его на берег. Мужчина находится в шоковом состоянии.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Вечерняя Москва: последние новости
Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату Названы возможные причины массового отравления школьников в Великих Луках Названы возможные причины массового отравления школьников в Великих Луках Глава Минприроды прокомментировал ситуацию на Камчатке Глава Минприроды прокомментировал ситуацию на Камчатке
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
Инфекция похоронила шансы Трампа на переизбрание
Инфекция похоронила шансы Трампа на переизбрание
Раскрыта естественная защита против коронавируса
Раскрыта естественная защита против коронавируса
«Когда мордой Бог обидел»: фанаты обрушились на Акиньшину
«Когда мордой Бог обидел»: фанаты обрушились на Акиньшину
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путин решил судьбу «дистанционки» в школах
00:23
Путин решил судьбу «дистанционки» в школах
Политика Общество
Путин принял отставку главы Дагестана
01:44
Путин принял отставку главы Дагестана
Политика
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение