Мужчина спрыгнул с Бородинского моста в Москве

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Мужчина прыгнул в воду с Бородинского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

На помощь мужчине пришли спасатели. Они вытащили его на берег. Мужчина находится в шоковом состоянии.

Выясняются все обстоятельства случившегося.