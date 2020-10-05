Мужчина погиб после атаки медведя в московском цирке

В цирке на Проспекте Вернадского в Москве произошел несчастный случай. Медведь напал на мужчину, когда тот зашел в вольер, сообщает Baza.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с тяжелой травмой головы. Однако мужчина скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей.

Погибшим был Валентин Булич. Он работал в цирке и отвечал за уход за животными. В вольер с медведем он зашел без сопровождения дрессировщика.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки. По данным официального Telegram-канала области, обучающихся увезли в великолукскую детскую больницу. Отмечается, что в число госпитализированных вошли дети из разных классов — разного возраста.