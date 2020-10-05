В Минприроды прокомментировали ситуацию на Камчатке

России Дмитрий Кобылкин. Загрязнение на Камчатке, вероятнее всего, вызвано не причинами техногенного характера. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава Минприроды

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«Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК (предельно-допустимых концентраций вредных веществ. — RT) по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет. Скорее всего, это не техногенного происхождения», — сказал он.

По словам министра, некоторые академики РАН выдвинули гипотезу о естественной причине катастрофы, передаёт РИА Новости.

«После штормов происходит повышение токсичности микроорганизмов в этой зоне, которое приводит к изменениям в кислороде, и из-за этого эти явления могут происходить. Такое фиксируется — очень часто бывает в районе японских островов», — добавил Кобылкин.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке.

Как заявляли власти Камчатки, в настоящее время рассматриваются три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.