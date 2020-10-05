Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Трехлетний ребенок умер после похода к зубному 

Артём Кульша 39 минут назад
Трехлетний ребенок умер после похода к зубному
Фото: РИА Новости
Ребенок умер на следующий день после похода к стоматологу в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану.
Согласно версии следствия, 1 октября у трехлетнего мальчика остановилось сердце во время оказания стоматологических услуг в одной из детских специализированных клиник. Он впал в кому. Дантисты провели реанимационные мероприятия. После этого ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу имени Кураева. На следующий день он скончался.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть человека». В настоящее время следователи проводят следственные действия с целью выяснения причин смерти мальчика и виновного в этом лица.

«Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления СК по республике Дагестан генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым взят на контроль», — сообщили в ведомстве.

Комментарии
Происшествия , СКР , Махачкала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин заступился за кондуктора и избил мужчину
Россиянин заступился за кондуктора и избил мужчину
Утечку воздуха на МКС зафиксировали на камеру
Утечку воздуха на МКС зафиксировали на камеру
Навальный нанес удар по отношениям ЕС и России
Навальный нанес удар по отношениям ЕС и России
В США испугались захватывающего РФ ядовитого пришельца
В США испугались захватывающего РФ ядовитого пришельца
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
В российской школе во время линейки случилось ЧП
00:45
В российской школе во время линейки случилось ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение