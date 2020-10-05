Трехлетний ребенок умер после похода к зубному 

Ребенок умер на следующий день после похода к стоматологу в Махачкале . Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану.

Согласно версии следствия, 1 октября у трехлетнего мальчика остановилось сердце во время оказания стоматологических услуг в одной из детских специализированных клиник. Он впал в кому. Дантисты провели реанимационные мероприятия. После этого ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу имени Кураева. На следующий день он скончался.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть человека». В настоящее время следователи проводят следственные действия с целью выяснения причин смерти мальчика и виновного в этом лица.