Дети, потерявшие сознание во время школьной линейки в Великих Луках, отравились газом. Об этом сообщает Readovka.

По данным портала, несколько учеников школы рассказали, что их упавшие в обморок одноклассники «употребляли газ». Readovka отмечает, что речь идет об опасном развлечении, набирающем популярность у детей.

Портал подчеркивает, что версию о пищевом отравлении уже отвергли, так как до линейки школьники вместе не ели. Потеря сознания из-за духоты также отпадает: линейка проходила на улице, дети стояли друг от друга на расстоянии.

Как сообщал «Рамблер», 5 октября 13 учеников школы номер 713 в Великих Луках почувствовали себя плохо во время торжественной линейки, некоторые из них потеряли сознание.

Детей госпитализировали, трое из них оказались в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

В местной администрации рассказали, что все эти школьники — ученики разных классов, дети разного возраста.