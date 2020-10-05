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Названа причина массового обморока учеников в российской школе 

Артём Кульша 51 минуту назад
Дети, потерявшие сознание во время школьной линейки в Великих Луках, отравились газом. Об этом сообщает Readovka.
По данным портала, несколько учеников школы рассказали, что их упавшие в обморок одноклассники «употребляли газ». Readovka отмечает, что речь идет об опасном развлечении, набирающем популярность у детей.
Портал подчеркивает, что версию о пищевом отравлении уже отвергли, так как до линейки школьники вместе не ели. Потеря сознания из-за духоты также отпадает: линейка проходила на улице, дети стояли друг от друга на расстоянии.
Как сообщал «Рамблер», 5 октября 13 учеников школы номер 713 в Великих Луках почувствовали себя плохо во время торжественной линейки, некоторые из них потеряли сознание.
Детей госпитализировали, трое из них оказались в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
В местной администрации рассказали, что все эти школьники — ученики разных классов, дети разного возраста.
В российской школе во время линейки случилось ЧП
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Происшествия , Видео
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