Директор школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки и заявила, что школьники якобы не падали в обморок.

Как сообщали в понедельник власти Псковской области , 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в учебном заведении — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. СК возбудил уголовное дело.

Собеседница издания утверждает, что школьники "побледнели, однако до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно". При этом женщина допустила, что взрослые сами спровоцировали ухудшение здоровья детей.

"Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: "Тебе плохо?", а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие", — отметила Демиховская.

Также она опровергла информацию о том, что линейка якобы продолжалась во время госпитализации детей.

"Свернули мы линейку, укоротили. Пришлось даже извиниться перед теми, кто не успел выступить", — уточнила директор.

Демиховская подчеркнула, что в школе учатся разные дети: "Есть астматики, есть те, кто имеет хронические заболевания".