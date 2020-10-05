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ЧП в Петербурге: главврач напал на людей с пистолетом 

Мария Иванова 1 час назад
В Санкт-Петербурге врач-реаниматолог набросился с пистолетом на женщину с ребенком, сделавшую ему замечание. Об этом сообщает 78.ru.
По данным портала, конфликт между ними произошел в Курортном районе города в очереди к фруктовому лотку. Женщине не понравилось, что медик стоял к ней слишком близко и громко говорил по телефону.
На ее первую просьбу отойти мужчина ответил матом, а на вторую — ударил кулаком по голове. Очевидцы заступились за женщину, после чего врач принес из своего Range Rover пистолет и начал угрожать окружающим. Все это происходило на глазах у ребенка. Часть конфликта, в том числе пистолет в руках мужчины, попали на видео.

«Это не пукалка, от неё люди умирают», — пригрозил медик своим оппонентам.

Женщина подала на него заявление в полицию.
По данным 78.ru, владельцем оружия оказался 51-летний анестезиолог-реаниматолог клинической больницы номер 26. Сам он утверждает, что женщина и мужчина из очереди напали на него первыми.

«На меня напали, а сейчас пытаются себя выставить жертвами», — заявил он в комментарии порталу.

По данным «Мойки 78», медика с пистолетом уже задержали. Газета отмечает, что он не только анестезиолог-реаниматолог, но и главный врач одной из больниц.
В полиции изданию рассказали, что мужчина сам явился в отдел для дачи объяснений, у него изъяли травматический пистолет. Он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
Позже медик сослался на ухудшение здоровья и лег в больницу. У его палаты выставили спецпост.
Как сообщал «Рамблер», ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга мужчина напал на прохожих с аэрозольным пистолетом. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали сотрудники Росгвардии.
Комментарии 24
Происшествия , Видео , Росгвардия , Санкт-Петербург
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